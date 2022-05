Mitten in der Nacht war ein Mann auf der Autobahn 7 kurz vor Hamburg zu Fuß unterwegs. Dabei ist er von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Warum er auf der Strecke unterwegs war, ist noch unklar.

"Fußgänger auf der Autobahn": Dieser Notruf ist in der Nacht zu Montag gegen 1 Uhr bei der Polizei in Hamburg eingegangen. Noch während die Beamten auf der A7 auf dem Weg zu der gemeldeten Person waren, rief ein weiterer Autofahrer an: Er hatte den Fußgänger mit seinem Auto erfasst.