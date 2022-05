Europas Schifffahrt verlangt global einheitliche Klimaregeln

"Die gro├čen Schiffe werden in Asien gebaut, aber was in Europa bleibt, ist eine immer noch gesunde Schiffbau- und insbesondere maritime Ausr├╝stungsindustrie", sagte der Chef des europ├Ąischen Branchenverbandes SEA und fr├╝here langj├Ąhrige Chef der niederl├Ąndischen Werftgruppe Damen, Ren├ę Berkvens. "Wir sprechen immer noch von einer Industrie, die mehr als eine Million Menschen in Europa besch├Ąftigt und einen Umsatz von 25 Milliarden Euro erwirtschaftet. Das ist beileibe nicht nichts." In Bezug auf Innovationen in der maritimen Industrie sei Europa immer noch f├╝hrend und das EU-Programm "Fit f├╝r 55" werde eine Menge positiver Entwicklungen ausl├Âsen.