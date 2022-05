Gedenkfeier für Hamburger Schauspieler Uwe Bohm

Um an den verstorbenen Hamburger Schauspieler Uwe Bohm zu erinnern, laden Freunde und Kollegen am 29. Mai (12.00 Uhr) zu einer öffentlichen Gedenkfeier im St. Pauli Theater ein. "Dieses etwas unsichere, charmante Lächeln im Gesicht wird uns in Erinnerung bleiben, und dieser nie ganz gestillte Hunger nach Leben", heißt es auf der Webseite des Theaters. Zur Gedenkfeier werden unter anderem Schauspielgrößen wie Ulrich Tukur, Hannelore Hoger, Gustav Peter Wöhler und Eva Mattes erwartet, wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten.

Uwe Bohm, der am 8. April 2022 unerwartet an Herzversagen starb, wurde mit Rollen als Bösewicht in Krimis wie "Tatort" bekannt. Der 1962 als Uwe Enkelmann in Hamburg geborene Schauspieler begann seine Karriere als Teenager 1976 in Hark Bohms Film "Nordsee ist Mordsee". Später spielte er erfolgreich Theater unter anderem am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Unter Regisseur Fatih Akin wirkte er auch im 2016 erschienen Film "Tschick" mit.