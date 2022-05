Warburg-Vertreter: Dressel sagt nicht die Wahrheit

Die Vertreter der Warburg Bank-Miteigent├╝mer Christian Olearius und Max Warburg haben Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) vorgeworfen, im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum "Cum-Ex"-Skandal nicht wahrheitsgem├Ą├č ausgesagt zu haben. So hatte Dressel bei seiner Vernehmung Ende April von einem Treffen mit Olearius und dessen Sohn Joachim im Sommer 2018 berichtet, das nach seiner Erinnerung auf Betreiben der Banker zustande gekommen sei.

Als das Thema strafrechtliche Relevanz von "Cum-Ex"-Gestaltungen aufgekommen sei, habe er schnell klargemacht, dass das nicht seine "Baustelle" sei. "Und dann sind die beiden Herren wieder von dannen gezogen", hatte Dressel gesagt. Damit habe der Senator "├╝ber Verlauf und Inhalt dieses Gespr├Ąchs nicht die Wahrheit gesagt", hei├čt es in einer Erkl├Ąrung, die die Rechtsanw├Ąlte von Olearius und Warburg, Peter Gauweiler und Thomas Fischer, am Freitag im Untersuchungssausschuss der B├╝rgerschaft abgaben.

"Tats├Ąchlich hat der Senator die beiden Herren Olearius eingeladen. Er hat zu diesem Zweck mehrmals in der Bank anrufen lassen", erkl├Ąrten sie. Au├čerdem habe Dressel bei der Vernehmung den Eindruck erweckt, "als habe er den Herren Olearius gegen├╝ber in irgendeiner Weise Kritik ge├Ąu├čert, in Sachen Cum-Ex-Gesch├Ąfte eine "Hamburger Haltung" gegen die Warburg Bank vertreten oder seine Gespr├Ąchspartner, wie von ihm geschildert, abgefertigt".