Digitales Stellwerk soll Kapazität der S-Bahn erhöhen

Ein digitales Stellwerk im City-Bereich soll kĂŒnftig fĂŒr mehr KapazitĂ€ten und QualitĂ€t bei der Hamburger S-Bahn sorgen. Die Planungen dafĂŒr finanziert der Bund mit 31,5 Millionen Euro, wie Michael Theurer (FDP), parlamentarischer StaatssekretĂ€r im Bundesverkehrsministerium, am Montag in Hamburg sagte. "Mit der digitalen Schiene verbessern wir die PĂŒnktlichkeit und können gleichzeitig die KapazitĂ€t im Netz erhöhen - zwei Kernanliegen, mit denen wir noch mehr Menschen von der Bahn ĂŒberzeugen wollen."

Der Baustart fĂŒr das digitale Stellwerk (DSTW) wird laut S-Bahn Hamburg in fĂŒnf Jahren erwartet, mit der Inbetriebnahme wird zwei Jahre spĂ€ter gerechnet. Mit dem DSTW entstehe "ein leistungsfĂ€higes Herz fĂŒr das S-Bahn-Netz von morgen", sagte S-Bahn-GeschĂ€ftsfĂŒhrer Kay Uwe Arnecke.

Anders als bei seinen elektronischen VorgĂ€ngern, die mit weitlĂ€ufigen KabelstrĂ€ngen und elektrischer Schalttechnik laufen, werden bei den Stellwerken der neuesten Generation die Stellbefehle an Weichen und Signale digital mittels Hochleistungs-Glasfaser-Ringleitungen ĂŒbermittelt. Die digitale Technik ermöglicht, dass mehr ZĂŒge in engerer Taktung auf den Gleisen fahren können. Zudem können VerspĂ€tungen nach Störungen schneller abgebaut und so die PĂŒnktlichkeit verbessert werden.