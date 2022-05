Oldenburg holt Trainer Calles von den Hamburg Towers

Die EWE Baskets Oldenburg haben Pedro Calles von den Hamburg Towers als neuen Trainer verpflichtet. Der Spanier unterschrieb einen Dreijahresvertrag, wie der Basketball-Bundesligist am Mittwoch bekanntgab. "Wir wollten einen Trainer, der unsere Strategie in den n├Ąchsten Jahren mitpr├Ągen kann, der f├╝r modernen Basketball steht, seine Teams und Spieler weiterentwickelt", wurde EWE-Gesch├Ąftsf├╝hrer Herrmann Sch├╝ller in einer Mitteilung zitiert.

Der Sportwissenschaftler Calles wurde 2018 Cheftrainer bei Rasta Vechta und f├╝hrte den Aufsteiger ├╝berraschend auf den vierten Platz und ins Halbfinale der Bundesliga (BBL). Vor zwei Jahren wechselte der heute 38-J├Ąhrige nach Hamburg, wo er den Club aus dem Abstiegskampf zwei Mal nacheinander in die BBL-Playoffs und in die Playoffs des Eurocup brachte. Vor knapp zwei Wochen k├╝ndigte Calles seinen Abschied in der Hansestadt an.