Konzert zu Ehren von Paul McCartney

Einen Tag nach dem 80. Geburtstag von Paul McCartney wollen Wolfgang Niedecken, Inga Rumpf, Stoppok, Otto Waalkes und das Kaiser-Quartett den berühmten Musiker mit einem Konzert feiern. Der Abend am 19. Juni in der Hamburger Fabrik steht unter dem Motto "Celebrating Paul" und die Sänger werden viele Lieder aus McCartneys Karriere zum Besten geben. "Wir haben eine große Show geplant, um ihn zu ehren und sein Gesamtwerk auf die Bühne zu bringen", sagte Organisatorin Stefanie Hempel der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.