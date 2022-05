Sasha und Lotte singen auf der Elbe für Frieden

Eine besondere Location, viele bekannte Gesichter und ein guter Zweck: Am Vatertag haben unter anderem Sasha, Lotto King Karl und Lotte ein Benefizkonzert an den Hamburger Landungsbr├╝cken gegeben. Vom Museumsschiff Rickmer Rickmers wollten sie damit eine Friedensbotschaft senden und zum Spenden aufrufen. In dem Aufruf hie├č es: "Spendet mit uns f├╝r die Ukraine aber auch f├╝r andere Kriegsgebiete und Krisenherde dieser Welt. Denn alles ist mit allem verbunden und jede noch so kleine Spende hilft."