Hamburg hofft auf Schenkung neuer Oper von Milliardär Kühne

Angesichts von Pl├Ąnen des Unternehmers und Milliard├Ąrs Klaus-Michael K├╝hne zum Bau einer neuen Oper in Hamburg hofft die Stadt auf eine Schenkung. "Der Erste B├╝rgermeister und der Kultursenator kennen die Idee von Herrn K├╝hne, ein neues Opernhaus zu bauen", sagte Senatssprecher Marcel Schweitzer am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Sie h├Ątten aber klar zum Ausdruck gebracht, dass ein Mietkaufmodell im Rahmen einer Kooperation mit dem ├Âsterreichischen Investor Ren├ę Benko f├╝r den Senat nicht in Frage komme. "Eine Schenkung durch Herrn K├╝hne beziehungsweise seine Stiftung nach dem Vorbild der Kopenhagener Oper w├Ąre dagegen ein bemerkenswertes m├Ązenatisches Engagement."