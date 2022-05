Milliardär Kühne will Hamburg neue Oper schenken

Aktualisiert am 29.05.2022 - 10:50 Uhr

Milliard├Ąr K├╝hne will Hamburg neue Oper schenken

Angesichts von Pl├Ąnen des Unternehmers und Milliard├Ąrs Klaus-Michael K├╝hne zum Bau einer neuen Oper in Hamburg hofft die Stadt auf eine Schenkung. "Der Erste B├╝rgermeister und der Kultursenator kennen die Idee von Herrn K├╝hne, ein neues Opernhaus zu bauen", sagte Senatssprecher Marcel Schweitzer der Deutschen Presse-Agentur.

Sie h├Ątten aber klar zum Ausdruck gebracht, dass ein Mietkaufmodell im Rahmen einer Kooperation mit dem ├Âsterreichischen Investor Ren├ę Benko f├╝r den Senat nicht infrage komme. "Eine Schenkung durch Herrn K├╝hne beziehungsweise seine Stiftung nach dem Vorbild der Kopenhagener Oper w├Ąre dagegen ein bemerkenswertes m├Ązenatisches Engagement." In dem Fall w├╝rde die Stadt die Bereitstellung und Erschlie├čung eines geeigneten Grundst├╝cks sowie die Verlagerung des Opernbetriebs an den neuen Standort pr├╝fen, sagte Schweitzer.

K├╝hne: Staatsoper in Hamburg "asbestverseucht" und mit "mangelhafter Akustik"

K├╝hne hatte im Nachrichtenmagazin "Spiegel" von seinen Pl├Ąnen berichtet und zugleich Kritik an der Staatsoper Hamburg ge├Ąu├čert. Demnach halte er das Opernhaus am G├Ąnsemarkt f├╝r asbestverseucht und die Akustik f├╝r mangelhaft. Hamburg habe Besseres verdient. "Dazu m├Âchte ich gern einen Beitrag leisten", sagte K├╝hne dem "Spiegel".

Wie Opern-begeistert K├╝hne ist, verriet seine Frau dem Nachrichtenmagazin: Er singe oft unter der Dusche. In einer Gondel in Venedig habe schon er "O sole mio" angestimmt sowie in M├╝nchen auf dem Oktoberfest eine Kapelle dirigiert, nur aus Spa├č.