22 Tore zum Ende der Abstiegsrunde bei Regionalliga Nord

Nach dem letzten Spieltag der Abstiegsrunde in der Fu├čball-Regionalliga Nord waren die Kicker noch einmal flei├čig und erzielten in f├╝nf Partien 22 Tore. Alle Entscheidungen waren aber bereits zuvor gefallen: Das spielfreie Altona 93 muss ebenso in die Oberliga absteigen wie der Heider SV, der FC Oberneuland, der Hannoversche SC und der L├╝neburger SK Hansa.