HSV-Torjäger Glatzel denkt über Bundesliga-Zukunft nach

Torj├Ąger Robert Glatzel will in den n├Ąchsten Tagen ├╝ber seine sportliche Zukunft entscheiden. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung (Dienstag) liegen dem 28 Jahre alten St├╝rmer vier Angebote aus der Bundesliga vor, darunter von Union Berlin und Mainz 05. Der mit 22 Toren zweitbeste Liga-Sch├╝tze der vergangenen Saison nach Simon Terodde (Schalke/30 Treffer) soll zudem eine Ausstiegsklausel von weniger als zwei Millionen Euro Abl├Âse haben.

Der HSV soll bereit sein, das Gehalt des geb├╝rtigen M├╝nchners aufzustocken. Daf├╝r soll der Torj├Ąger seinen im Sommer 2024 auslaufenden Vertrag verl├Ąngern. In der Bundesliga hat Glatzel 2021 f├╝r Mainz 05 gespielt und in 13 Partien zwei Tore erzielt. Der Mittelst├╝rmer war im Sommer 2021 vom walisischen Verein Cardiff City aus der zweiten englischen Liga gekommen. Dort hatte er in 51 Partien zehn Tore erzielt.