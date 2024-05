Bus stürzt in Abgrund: 20 Tote

Muss operiert werden SPD-Europakandidat bei Angriff schwer verletzt Aktualisiert am 04.05.2024 - 13:26 Uhr

Der sächsische Spitzenkandidat der SPD zur Europawahl wurde beim Plakatieren angegriffen und schwer verletzt. Er muss wohl operiert werden.

Matthias Ecke, der sächsische SPD-Spitzenkandidat zur Europawahl, wurde am späten Freitagabend angegriffen und schwer verletzt. Das teilte die sächsische SPD am Samstag mit, die Polizei hat dies inzwischen bestätigt. Er soll nach Informationen der "Bild"-Zeitung Knochenbrüche erlitten haben und zunächst nicht ansprechbar gewesen sein. Demzufolge muss er wohl notoperiert werden. "Er wird voraussichtlich auch in der kommenden Woche noch im Krankenhaus bleiben müssen", berichtet der sächsische SPD-Chef Henning Homann.

Es gibt bereits erste Erkenntnisse zum Tathergang. "Der Überfall geschah beim Plakate aufhängen für die anstehende Kommunal- und Europawahl. Drei oder vier Unbekannte tauchten plötzlich auf, beschimpften das Plakatier-Team mit den Worten 'Ihr Schwuchteln‘ und begannen dann unvermittelt brutal auf ihn einzuprügeln", sagte Homann zu "Bild".

Nach Polizeiangaben trug sich der Vorfall gegen 22.30 Uhr in der Schandauer Straße in Dresden-Striesen zu, berichtet die Leipziger Volkszeitung. Kurz darauf soll es einen zweiten Überfall gegeben haben, diesmal auf einen Plakatierer der Grünen. Gegen 22.30 Uhr soll ihn eine Gruppe von vier Personen attackiert haben, als er nur wenige Meter vom ersten Tatort entfernt in der gleichen Straße Plakate anbrachte. "Wir gehen aufgrund der Beschreibung von ein und denselben Tätern aus", sagte Polizeisprecher Marko Laske der "Bild".

Auch andere Plakatier-Teams hätten Einschüchterungsversuche, Plakatzerstörungen und Beleidigungen erlebt, teilt die SPD mit.