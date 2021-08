Hannover

Vorerst kein neuer Corona-Bewertungsmaßstab im Bund

10.08.2021, 20:05 Uhr | dpa

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) beharrt auch nach den Beratungen von Bund und Ländern darauf, dass künftig neben der Inzidenz weitere Kriterien zur Bewertung der Corona-Pandemie herangezogen werden müssen. In einer Protokollerklärung zu dem Beschluss, den die Regierungschefs von Bund und Ländern am Dienstag verabschiedeten, heißt es, Niedersachsen halte einen neuen Maßstab zur Einschätzung des Pandemiegeschehens für die Zukunft für geboten. Der Beschluss der Regierungschefs von Bund und Ländern sieht dies nicht vor.

Weil sagte nach den Beratungen, er bedauere es sehr, dass es keine gemeinsame Verständigung auf neue Parameter zur Lagebewertung gebe, die neben der Inzidenz auch den Impffortschritt und die Intensivbettenbelegung stärker berücksichtigen. Die Diskussion um einen neuen Maßstab sei aber "noch nicht zu Ende". Mit der Protokollerklärung bringe das Bundesland zum Ausdruck, dass es in dieser Frage nicht mit dem Beschluss einverstanden sei. Er gehe davon aus, dass einer neuen niedersächsischen Verordnung, die zwischen dem 23. und dem 25. August veröffentlicht werden soll, ein neuer Maßstab zugrunde liegen werde. Man prüfe nun verschiedene Modelle und bereite eine Lösung vor. Von Bund und Ländern habe er sich "insgesamt eine präzisere Vorbereitung in dieser Frage gewünscht".

In dem Beschluss von Bund und Ländern spielt die Sieben-Tage-Inzidenz als Bewertungsmaßstab weiter eine Rolle. So kann etwa die Regel, dass bestimmte Bereiche nur für Geimpfte, Genesene und Getestete zugänglich sind, ab einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 ausgesetzt werden. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte nach der Ministerpräsidentenkonferenz, dass sie es zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund der vielen sich verändernden Variablen für sehr schwierig halte, einen neuen Maßstab festzulegen. Es sei die "kniffligste Frage von allen" und "noch keine Glücksformel gefunden", betonte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU).

Kritik in Niedersachsen gab es dafür von der FDP. Fraktionschef Stefan Birkner sagte, es gebe viele Vorschläge und dennoch habe die Ministerpräsidentenkonferenz versagt, sich auf neue Bewertungen zu einigen. "Ich erwarte, dass Ministerpräsident Weil sich hier nicht mit einer Protokollnotiz in den Fußnoten abspeisen lässt und die niedersächsischen Gestaltungsspielräume nutzt, um zumindest auf Landesebene den zunehmenden Impfschutz und die Auslastung der Intensivstationen in die Risikobewertung einzubeziehen", sagte Birkner.