Hannover wählt gleich doppelt – hohe Wahlbeteiligung bis zum Mittag

26.09.2021, 15:05 Uhr | dpa, t-online

In Hannover und ganz Niedersachsen sind die Wahllokale geöffnet. Neben der Bundestagswahl stehen für die Wähler weitere Entscheidungen an.

Zwei Wochen nach den Kommunalwahlen dürfen an diesem Sonntag rund 6 Millionen Niedersachsen nicht nur über die neue Machtverteilung im Bundestag entscheiden, sondern bei Stichwahlen auch über die Führungsspitze in etlichen Städten und Gemeinden in Niedersachsen.

In der Region Hannover wird auch über das Amt des Regionspräsidenten abgestimmt. Zudem wird in acht großen niedersächsischen Städten an diesem Sonntag darüber abgestimmt, wer neuer Oberbürgermeister wird – darunter in Osnabrück und Wolfsburg.



14.45 Uhr: Hohe Wahlbeteiligung zeichnet sich in Niedersachsen ab

Am Sonntag gaben zwischen 8 und 12.30 Uhr 36,56 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab, wie die Landeswahlleitung auf Anfrage mitteilte. 2017 waren es zu diesem Zeitpunkt 32,08 Prozent der Wahlberechtigten gewesen.



Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen, gab seine Stimme zur Bundestagswahl in Niedersachsen ab. (Quelle: Swen Pförtner/dpa)



Die Wahllokale sind noch bis 18 Uhr geöffnet. Die Zahlen beziehen sich auf eine Stichprobe in landesweit 21 Wahlbezirken. Nicht einbezogen sind die Bürgerinnen und Bürger, die Briefwahlunterlagen beantragt haben.



In diesem Jahr waren dies etwa 29,8 Prozent der gut sechs Millionen niedersächsischen Wahlberechtigten.