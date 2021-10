Hannover

Hannover empfängt Fortuna Düsseldorf im DFB-Pokal

27.10.2021, 01:37 Uhr | dpa

Hannover 96 hat an diesem Mittwoch die Chance, ins Achtelfinale des DFB-Pokals einzuziehen. Der Fußball-Zweitligist aus der niedersächsischen Landeshauptstadt empfängt um 20.45 Uhr (Sky) Ligakonkurrent Fortuna Düsseldorf. "Der DFB-Pokal ist immer etwas Besonderes, und so werden wir es auch angehen", sagte Hannovers Trainer Jan Zimmermann am Dienstag.

Der 42-Jährige ist froh, dass seine Mannschaft nach der 1:3-Niederlage in der Liga am Sonntag bei Jahn Regensburg ohne große Pause direkt wieder gefordert ist. "Wir haben natürlich die Chance, uns Selbtvertrauen zu holen, und die Chance, im Wettbewerb zu überwintern", sagte er.