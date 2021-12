Hannover

Polizei: Demos gegen Maßnahmen weitestgehend friedlich

18.12.2021, 19:11 Uhr | dpa

Mehrere Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen sind am Samstag in Niedersachsen nach Polizeiangaben weitestgehend friedlich beendet worden. Bis auf einige Verstöße gegen die Maskenpflicht und das Abstandsgebot blieben zwei Versammlungen in Hannover unauffällig, wie ein Polizeisprecher sagte. Zusammen hatten sich ihm zufolge etwa 850 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammengefunden. Die Zahl der Ordnungswidrigkeiten werde wohl im zweistelligen Bereich liegen, sagte der Polizeisprecher aus der Landeshauptstadt.

Deutlich größer aber ebenfalls ohne besondere Vorkommnisse endete eine Versammlung mit dem Thema "Grundrechte sind nicht verhandelbar" in Osnabrück. Wie die Polizei mitteilte, nahmen daran wie angekündigt etwa 2000 Menschen teil. Aufgrund einer Gegenkundgebung mit etwa 300 Menschen habe es einige verbale Provokationen geben. Vereinzelt seien Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten eingeleitet worden. In mehren weiteren Städten des Landes waren für den Samstag kleinere Demos angekündigt.