Hannover

Wohl keine weiteren Kontaktbeschränkungen zu Weihnachten

21.12.2021, 14:49 Uhr | dpa

Weitere Kontaktbeschränkungen bereits zu den Weihnachtsfeiertagen strebt Niedersachsen derzeit nicht an. Das sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Dienstag in Hannover. Sollten sich Bund und Länder jedoch am Dienstag darauf verständigen, wäre dies nicht unmöglich umzusetzen im Bundesland, jedoch "mehr als sportlich", erläuterte die Sprecherin.

Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) sagte mit Blick auf die Bund-Länder-Beratungen, dass verschärfte Kontaktbeschränkungen vom 28. Dezember an möglich seien. Dann dürften sich voraussichtlich auch Geimpfte und Genesene nicht mehr unbegrenzt treffen können - sondern nur noch maximal zehn Menschen.

Niedersachsen hat bereits verschärfte Corona-Maßnahmen auf den Weg gebracht - diese gelten von Heiligabend bis zum 2. Januar. Über die Feiertage dürfen drinnen maximal 25 Menschen zusammenkommen - im Außenbereich sind es 50 Menschen. Clubs und Diskotheken müssen in diesem Zeitraum landesweit unabhängig von der Inzidenz schließen.

Das Nachbarbundesland Hamburg hatte am Dienstag Kontaktbeschränkungen angekündigt, die bereits zu Weihnachten gelten sollen. In der Hansestadt dürfen dann nur noch maximal zehn Menschen zusammenkommen, davon sind auch Geimpfte und Genesene betroffen.