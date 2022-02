Hannover

Wegen Corona: Jugendherbergen nehmen Geflüchtete länger auf

10.02.2022, 14:37 Uhr | dpa

Wegen der angespannten Corona-Lage werden mehrere Jugendherbergen in Niedersachsen Geflüchtete länger als zunächst geplant aufnehmen. Eine entsprechende Regelung wurde um einen Monat bis Ende März verlängert, wie eine Sprecherin der Landesaufnahmebehörde am Donnerstag auf dpa-Anfrage mitteilte.

Damit sollen die bestehenden Kapazitäten entzerrt und Infektionen mit dem Coronavirus vermieden werden. In der Vergangenheit hatte die Behörde darauf hingewiesen, dass dieser Schritt nicht mit einem Ausbau der Kapazitäten gleichzusetzen ist.

In den drei Jugendherbergen in Emden, Bad Zwischenahn und Aurich können den Angaben zufolge maximal 375 Menschen untergebracht werden. Eine komplette Auslastung werde es wegen der Pandemie aber nicht geben.

Mit Blick auf Migration sagte Innenminister Boris Pistorius der Deutschen Presse-Agentur in Hannover: "Wir dürfen zwei Fehler nicht machen. Erstens: Flucht und Migration in einen Topf zu werfen. Flucht ist immer Migration, aber Migration ist nicht immer Flucht. Und zweitens gilt es, den Blick darauf zu verändern. Wir dürfen nicht immer so problemorientiert auf das Thema schauen." Der SPD-Politiker betonte etwa, welche große Bedeutung Zuwanderung für den Arbeitsmarkt hätte.