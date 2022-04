Hannover

Zwei Spiele Sperre für Hannover-Verteidiger Hult

19.04.2022, 16:52 Uhr | dpa

Der schwedische Abwehrspieler Niklas Hult von Hannover 96 ist nach seiner unglücklichen Roten Karte im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf für die nächsten zwei Spiele in der 2. Fußball-Bundesliga gesperrt worden. Das entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes am Dienstag. Hult musste am vergangenen Samstag nach einer Notbremse gegen den Düsseldorfer Stürmer Rouwen Hennings bereits in der 16. Minute vom Platz. Der 32-Jährige hatte zuvor einen gegnerischen Pass nicht sehen können, weil er auf dem Platz in die Sonne schaute. Deshalb war ihm Hennings enteilt.