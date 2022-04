Hannover

Planfeststellungsverfahren von Gas-Pipeline beginnt

29.04.2022, 14:19 Uhr | dpa

Für die künftige Pipeline-Anbindung des geplanten Flüssigerdgas-Terminals in Wilhelmshaven beginnt nun das Planfeststellungsverfahren. Der Antrag auf Planfeststellung sei am Freitag eingegangen, teilte die zuständige Genehmigungsbehörde, das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), in Hannover mit. Die Antragsunterlagen sind ab Donnerstag kommender Woche (5. Mai) im Internet und in den betroffenen Gemeinden in Sande, Friedeburg und Wangerland sowie in den Städten Schortens und Wilhelmshaven einzusehen. Binnen einer Frist von einem Monat können Einwände gegen das Vorhaben eingereicht werden.

Die neue Leitung ist nötig, um das importierte Flüssigerdgas (LNG) nach der Rückumwandlung in Gas weiter zu transportieren. Der Gasnetzbetreiber Open Grid Europe (OGE) will die 26 Kilometer lange unterirdische Pipeline bauen - von dem geplanten LNG-Terminal in Wilhelmshaven bis zum nächsten Anschluss an das Gas-Fernleitungsnetz im ostfriesischen Etzel (Landkreis Wittmund). Einen entsprechenden Plan hatte das Unternehmen erst vor drei Wochen zusammen mit Niedersachsens Energieminister Olaf Lies (SPD) vorgestellt.

Mit der Pipeline steht und fällt auch, ab wann LNG in Wilhelmshaven angelandet werden kann. Erste Vorarbeiten für ein schwimmendes Importterminal sollen dort nächste Woche beginnen. Open Grid Europe rechnet nach früheren Angaben mit einem Baustart der Pipeline im August. Falls nicht gegen das Vorhaben geklagt wird oder es zu Verzögerungen kommt, könnte die Leitung demnach bis Ende 2022 fertig gestellt sein. Dafür bräuchte es laut OGE aber eine Verzehnfachung des Planungstempos. Spätestens ab Anfang 2023 soll laut der Landesregierung über Wilhelmshaven LNG importiert werden.