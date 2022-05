Niedersachsens Hochschulen kooperieren mit Unis in Israel

So haben das Technion in Haifa ÔÇô Israels ├Ąlteste Universit├Ąt ÔÇô, die Leibniz Universit├Ąt Hannover (LUH), die Technische Universit├Ąt Braunschweig und die Georg-August Universit├Ąt G├Âttingen in einem Memorandum of Understanding vereinbart, den Rahmen f├╝r einen engeren Austausch festzulegen. Dazu z├Ąhlt nicht nur der Austausch von Studierenden, sondern auch der Austausch von Informationen, Publikationen oder die Organisation gemeinsamer Forschungsprojekte und Konferenzen.