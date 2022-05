IG-BCE-Chef-Vassiliadis: Auf Energieengpässe vorbereiten

Daf√ľr brauche es ein Spitzentreffen mit allen wichtigen Akteuren aus dem Bereich Energieversorgung: "Wenn es jemals Anlass zu einem Energiegipfel unter F√ľhrung von Bundeskanzler und Wirtschaftsminister gab, dann jetzt." Gekl√§rt werden m√ľsse zum Beispiel, f√ľr welchen Zweck im Ernstfall wie viel Gas zur Verf√ľgung st√ľnde: "Was entf√§llt auf die Nutzung als Rohstoff in der Produktion, was auf Strom-, was auf W√§rmeproduktion?"