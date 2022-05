Hannover Messe wird eröffnet

In Hannover wird heute Abend die wichtigste Industrieschau der Welt eröffnet. Dazu erwarten die Veranstalter auch Kanzler Olaf Scholz (SPD) und den Premier des Partnerlands Portugal, AntĂłnio Costa. Nach einem Corona-Totalausfall 2020 und einem stark abgespeckten Programm 2021 lĂ€uft die Hannover Messe in diesem Jahr wieder als PrĂ€senzformat, allerdings spĂ€ter als ĂŒblich und in einer auf vier volle Tage verkĂŒrzten Form.