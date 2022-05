"Landarztquote reicht nicht": Medizinermangel droht im Land

Niedersachsens ÄrztekammerprĂ€sidentin Martina Wenker warnt vor einem Medizinermangel zwischen Harz und Nordsee. "Jedes Jahr gehen in Niedersachsen 1000 Ärztinnen und Ärzte in den Ruhestand, es kommen aber nur 500 Absolventen von den drei medizinischen FakultĂ€ten nach", sagte die LungenfachĂ€rztin der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. Die klaffende LĂŒcke werde immer grĂ¶ĂŸer. "Wir mĂŒssen jetzt schon Schadensbegrenzung machen", kritisierte Wenker.

Beim am Freitag zu Ende gegangenen Deutschen Ärztetag in Bremen forderte die Ärzteschaft bundesweit erneut mehr Medizin-StudienplĂ€tze. DarĂŒber hinaus plĂ€dierte sie fĂŒr bessere Arbeitsbedingungen und mehr WertschĂ€tzung.

In Niedersachsen ist ein Medizinstudium an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), der UniversitĂ€t Göttingen und der UniversitĂ€t Oldenburg möglich. Seit diesem Jahr kooperiert die Uni Göttingen mit dem Klinikum Wolfsburg - auf diese Weise konnten 60 Teil- in VollstudienplĂ€tze umgewandelt werden. Zudem beschlossen SPD und CDU im Landtag im MĂ€rz eine sogenannte Landarztquote - 60 StudienplĂ€tze werden fĂŒr Bewerber reserviert, sie sich verpflichten, fĂŒr mindestens zehn Jahre als Hausarzt in einer unterversorgten Region in Niedersachsen zu arbeiten. Die ersten angehenden LandĂ€rzte starten im Wintersemester 2023/2024.