Habeck: Globalisierung und Handelspolitik neu ausrichten

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat vor einem R├╝ckfall in eine handelspolitische Abschottung und vor ├Âkonomischem Nationalismus gewarnt. Die verschiedenen Krisen rund um gerissene Lieferketten, Energiepreis-Inflation und die Suche nach alternativen Rohstoffquellen seit Beginn des Ukraine-Krieges w├╝rden eine Neuausrichtung der Globalisierung erfordern, d├╝rften aber nicht ihr Abw├╝rgen bedeuten, sagte der Gr├╝nen-Politiker am Sonntag.

"Halten wir uns an ihr fest, richten wir sie aber neu aus", sagte Habeck zur Globalisierung. "Wir d├╝rfen nicht einkehren in den Sprech eines neuen Nationalismus. Dann landen wir irgendwann bei Brexit und Donald Trump." Er sehe jedoch, dass es derzeit in vielen Branchen eine gro├če Unsicherheit und Zur├╝ckhaltung bei Investitionen gebe.