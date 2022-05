Industrie: 2022 noch 2 Prozent Produktionswachstum möglich

Die deutsche Industrie glaubt im laufenden Jahr unter den Bedingungen von Ukraine-Krieg, Energie-Inflation und Lieferketten-AusfĂ€llen noch an ein Wachstum der Produktion um knapp 2 Prozent. "Die Zunahme ist definitiv geringer, als wir uns das vor der russischen Invasion vorgestellt hatten", sagte BDI-PrĂ€sident Siegfried Russwurm am Montag zum Start der Hannover Messe ĂŒber das erwartete Plus im verarbeitenden Gewerbe. "Aber die Betonung liegt auf "möglich". Denn die Risiken sind immens." Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) sieht weiterhin viele Unsicherheiten.

"Noch immer beschĂ€ftigen uns das Coronavirus und seine Folgen", erklĂ€rte Russwurm. Die Politik neuer, harter Lockdowns in China hĂ€lt er fĂŒr gescheitert - außerdem sei nicht absehbar, ob im Herbst womöglich neue Mutationen auftauchen und die Weltwirtschaft abermals stark ausbremsen könnten. "Voraussetzung ist, dass die Lieferketten-Probleme in der zweiten JahreshĂ€lfte abnehmen und russisches Gas weiter nach Europa kommt", meinte er zur revidierten Prognose des Verbands. "Eine Unterbrechung wĂŒrde das Wachstum in Europa abwĂŒrgen und unsere Wirtschaft in die Rezession schicken."