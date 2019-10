Fulda

Zwei Schwerverletzte bei Autokollision auf Bundesstraße

08.10.2019, 22:57 Uhr | dpa

Fulda (dpa/lhe) - Zwei Menschen sind bei einer Kollision zweier Autos in Osthessen am Dienstagabend schwer verletzt worden. Ein 38-Jähriger geriet mit seinem Wagen auf einer Bundesstraße nahe Fulda und Friesenhausen aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Dort krachte das Auto in den Kleinwagen eines 47-Jährigen. Beide Fahrer wurden den Angaben zufolge in ihren Autos eingeklemmt und erlitten schwerste Verletzungen. Die Feuerwehr befreite die beiden Männer, die stationär in einer Klinik aufgenommen wurden. Die B458 war im Bereich der Unfallstelle für etwa drei Stunden voll gesperrt.