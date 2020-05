Nordhausen

Unbekannte sprengen Geldautomaten

13.05.2020, 08:16 Uhr | dpa

In einer Bankfiliale in Nordhausen haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch einen Geldautomaten gesprengt. Ob und wie viel Geld dabei gestohlen wurde, sei noch unklar, teilte die Polizei mit. Um den zerstörten Automaten abzukühlen und einem Feuer vorzubeugen, kam die Feuerwehr zum Einsatz. Verletzte gab es nicht. Die Kriminalpolizei ermittelt.