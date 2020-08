Osterholz-Scharmbeck

Vermisster Schwimmer tot in Badesee gefunden

11.08.2020, 16:15 Uhr | dpa

Ein seit Montag vermisster Schwimmer ist am Dienstag tot in den Ohlenstedter Quellseen bei Osterholz-Scharmbeck gefunden worden. Die genaue Todesursache werde noch ermittelt, teilte die Polizei mit. Es gebe aber keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Der 64-Jährige galt seit Montagmittag als vermisst. Bis in die Dunkelheit hinein suchten Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) nach ihm. Am Dienstag wurde die Suche mit Polizeitauchern, Polizeihunden und einem Sonarboot fortgesetzt. Gegen 13.30 Uhr wurde der Mann schließlich tot gefunden.