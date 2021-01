Königstein im Taunus

Zwei Mädchen verletzen sich beim Rodeln auf Schwimmreifen

07.01.2021, 22:47 Uhr | dpa

Zwei Mädchen haben sich beim Rodeln auf einem Schwimmreifen in Königstein im Taunus (Hochtaunuskreis) teils schwer verletzt. Die Zwölfjährige und die Dreizehnjährige fuhren am Donnerstag gemeinsam auf dem Reifen einen Hang hinunter und rasten dabei in einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Die Jüngere wurde bei dem Unfall schwer verletzt, die Dreizehnjährige leicht. Der Rettungsdienst brachte die beiden ins Krankenhaus. Die Eltern der Mädchen waren bei dem Unfall den Angaben nach dabei.