Krefeld

Ordnungsamt-Mitarbeiter von Feiernden in Park attackiert

04.07.2021, 10:53 Uhr | dpa

Mitarbeiter des Krefelder Ordnungsamtes sind am Samstagabend bei einem Einsatz wegen möglicher Verstöße gegen die Corona-Schutzmaßnahmen attackiert worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollten die vier kommunalen Bediensteten die Teilnehmer einer öffentlichen Feier im Burgpark kontrollieren. Dabei habe ein 15-Jähriger die Mitarbeiter geschubst und beleidigt. Als diese ihn fixierten, habe ein gleichaltriger Jugendlicher einem Mitarbeiter in den Rücken getreten. Auch ein 18-jähriger habe versucht sich körperlich einzumischen, konnte aber abgewehrt werden. Die Bediensteten wurden leicht verletzt. Die mutmaßlichen Angreifer erwartet nun ein Strafverfahren.