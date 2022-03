Bernburg (Saale)

Tellermine in Bernburg wird Mittwoch gesprengt

29.03.2022, 17:39 Uhr | dpa

In Bernburg ist eine Tellermine aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden und soll am Mittwochvormittag gesprengt werden. Es werde ein Evakuierungsradius von 200 Metern um den Fundort eingerichtet, teilte eine Sprecherin des Salzlandkreises am Dienstag mit. Betroffen seien in der Summe 200 Anwohner, von denen 50 ihre Häuser verlassen müssten. Betroffen seien auch Gewerbebetriebe und eine Kleingartenanlage. Von 8.00 Uhr an werde zudem eine angrenzende Bahnlinie vorübergehend gesperrt. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst will die Tellermine gegen 10.00 Uhr sprengen.