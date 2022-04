Rechlin

Hausboot-Vermieter Kuhnle übernimmt Fürstenberger Anbieter

10.04.2022, 21:24 Uhr | dpa

Einer der größten Hausbootanbieter an der Mecklenburgischen Seenplatte, die Kuhnle Tours GmbH (Rechlin), hat sich erweitert. Wie eine Unternehmenssprecherin am Sonntag erklärte, ist zum 1. April die Yachtcharter Römer GmbH & Co KG (Fürstenberg) übernommen worden. Beide Firmen hatten seit 2020 schon zusammengearbeitet. Die Mitarbeiter und etwa 20 Boote von Römer sowie die Charterstation Fürstenberg in Nordbrandenburg würden weiter beschäftigt und betrieben. Damit gehören insgesamt 150 Hausboote an sechs Häfen in Deutschland und Frankreich zur Kuhnle Gruppe.

Generell könne man bei der gewachsenen Nachfrage derzeit nur über Ankauf beim Bootsbestand wachsen, erklärte Geschäftsführer Harald Kuhnle. Durch Fachkräftemangel und Lieferkettenprobleme würden europaweit zu wenige Hausboote gebaut. Auch in der eigenen Werft in Rechlin könnten mit mehr Fachkräften dreimal mehr Hausboote gebaut werden.

Die wasserreiche Region zwischen Zeuthen bei Berlin, der Havel von Brandenburg-Plaue bis Fürstenberg, der Müritz zwischen Mirow und Waren sowie der Müritz-Elde-Wasserstraße bis Schwerin ist ein beliebtes Revier für jährlich tausende Hobbykapitäne.