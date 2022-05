Großteil der Speiseöle kommt aus europäischen Nachbarländern

Etwas mehr als 160.000 Tonnen pflanzlicher ├ľle und Fette wurden im vergangenen Jahr nach Sachsen-Anhalt importiert. Davon stammte der gr├Â├čte Teil aus deutschen Nachbarstaaten, wie das Statistische Landesamt in Halle am Dienstag mitteilte. Zu den Top-Importeuren geh├Ârten die Niederlande mit rund 57.000 Tonnen, Belgien mit 55.000 Tonnen und Polen mit circa 21.000 Tonnen.

Zuletzt kam es bundesweit wieder vermehrt zu Hamsterk├Ąufen von Speise├Âlen oder auch Mehl. Nach Daten des Statistischen Bundesamtes war der Absatz von Speise├Âl im Lebensmitteleinzelhandel in der Woche vom 7. bis 13. M├Ąrz mehr als doppelt so hoch (plus 123 Prozent) wie im September 2021. Die Ukraine gilt als bedeutender Produzent von Speise├Âl, insbesondere von Sonnenblumen├Âl. Deutschland z├Ąhlt jedoch nicht zu den wichtigsten Importeuren dieser Produkte.