Flugzeuge und Drohnen: Flughafen Magdeburg-Cochstedt offen

Mit der Übernahme durch das DLR endete für den Regionalflughafen eine lange Hängepartie. Der ehemalige Militärflughafen war nach der Wende mit Millionen-Summen aus Steuergeldern zu einem regulären Zivilflughafen ausgebaut worden. "Der aber nie so richtig ins Netz kam", sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU). Er habe für politischen Ärger in jeder Legislaturperiode gesorgt, so Haseloff. Trotz Bemühungen eines dänischen Investors und zeitweisen Starts und Landungen von Billigfliegern meldete der Flughafen Insolvenz an.