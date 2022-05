HFC macht Klassenverbleib dank Huth vorzeitig perfekt

Dank des Doppelpacks von Elias Huth hat der Hallesche FC am vorletzten Spieltag das rettende Ufer in der dritten Liga erreicht. Die Sch├╝tzlinge von Trainer Andr├ę Meyer gewannen am Sonntag ihr Gastspiel beim bereits feststehenden Absteiger W├╝rzburger Kickers mit 2:1 (1:0) und k├Ânnen nach dem zehnten Saisonsieg nicht mehr auf einen der vier Abstiegsr├Ąnge zur├╝ckfallen. Huth traf erst vom Strafsto├čpunkt (33.) und dann per Kopf (78.). F├╝r den zwischenzeitlichen Ausgleich hatte Peter Kurzweg (74.) gesorgt.