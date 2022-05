Simone Borris wird neue Oberbürgermeisterin in Magdeburg

Simone Borris wird neue Oberb├╝rgermeisterin in Magdeburg

Simone Borris ist zur neuen Oberb├╝rgermeisterin in Magdeburg gew├Ąhlt worden. Die parteilose Kandidatin erhielt bei der Stichwahl am Sonntag 64,8 Prozent der Stimmen, wie aus dem von der Stadt ver├Âffentlichten vorl├Ąufigen Ergebnis hervorgeht. Ihr Gegenkandidat Jens R├Âsler (SPD) kam auf 35,2 Prozent.

Borris arbeitet seit 1990 in der Stadtverwaltung, aktuell ist sie Sozialbeigeordnete und Stellvertreterin von Oberb├╝rgermeister Lutz Tr├╝mper (SPD). Die 59-J├Ąhrige ist parteilos, wurde aber von FDP , Tierschutzpartei und der W├Ąhlergruppe future! unterst├╝tzt. Rund 190.000 Wahlberechtigte waren aufgerufen, in der Landeshauptstadt einen neuen Oberb├╝rgermeister oder eine Oberb├╝rgermeisterin zu w├Ąhlen.

Die Wahlbeteiligung in der Stichwahl lag am Sonntag bei rund 32 Prozent. Borris erhielt etwa 39.000 Stimmen, R├Âsler kam auf rund 21.000 Stimmen.

Die Amtszeit des jetzigen Oberb├╝rgermeisters Lutz Tr├╝mper (SPD) endet am 30. Juni. In Magdeburg geht damit eine lange sozialdemokratische Etappe zu Ende. Seit 1990 wird Magdeburg von einem SPD-Oberb├╝rgermeister regiert, vor Tr├╝mper war das Willi Polte (1990-2001). Tr├╝mper (66) ist seit 2001 Rathauschef und wurde zweimal wiedergew├Ąhlt. Der SPD-Politiker, der nicht noch einmal kandidieren wollte, ist au├čerdem Pr├Ąsident des St├Ądte- und Gemeindebundes in Sachsen-Anhalt.