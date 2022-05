IHK: Mögliche Ungleichbehandlung bei Öl-Embargo verhindern

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) in Rostock fordert die Landesregierung auf, sich gegen eine einseitige Belastung Ostdeutschlands im Falle eines EU-Embargos gegen russisches Öl einzusetzen. "Die Wirtschaft braucht kurzfristig Versorgungsgarantien zu wettbewerbsfähigen Preisen", sagte IHK-Präsident Klaus-Jürgen Strupp am Mittwoch in Rostock.

Befürchtet wird demnach ein knapperes Angebot unter anderem bei Kraftstoffen, Heizöl und Bitumen. Dies könnte den Angaben nach negative Folgen für Bereiche wie den Straßenbau haben, wie auch für die gesamte petrochemische Wertschöpfungskette. Sollte eine Versorgung aus anderen Raffinerien in Deutschland geplant sein, so fürchtet man in Rostock um einen Mangel an entsprechenden Transportkapazitäten.