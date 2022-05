Enteignung für Uferweg an Groß Glienicker See rechtmäßig

Enteignung f├╝r Uferweg an Gro├č Glienicker See rechtm├Ą├čig

Das Brandenburgische Oberlandesgericht (OLG) hat die teilweise Enteignung eines Grundst├╝ckseigent├╝mers am Gro├č Glienicker See zur Errichtung eines Uferwegs durch die Stadt Potsdam f├╝r rechtm├Ą├čig erkl├Ąrt. "Dass die Gemeinde das Erholungsinteresse der Allgemeinheit durch die ├Âffentliche Zug├Ąnglichkeit des Fu├čweges am Ufer des Gro├č Glienicker Sees gegen├╝ber den privaten Eigentumsbelangen der Antragsteller den Vorzug gegeben habe, sei nicht zu beanstanden", teilte das OLG am Donnerstag zu dem Urteil des Senats f├╝r Baulandsachen mit.