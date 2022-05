Gen-Abgleich beweist: Wolf auf A2 bei Bottrop totgefahren

Ungew├Âhnlicher Wildunfall: Auf der A2 bei Bottrop ist Anfang Mai ein Wolf totgefahren worden. Das hat jetzt ein Gen-Abgleich bewiesen. Zun├Ąchst hatten die Beh├Ârden damals von einem "wolfs├Ąhnlichen" Tier gesprochen, da sie sich nicht sicher waren, ob es ein Hund gewesen sein k├Ânnte. Wie das Das Landesamt f├╝r Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) am Donnerstag mitteilte, war es tats├Ąchlich aber ein junger Wolf aus einem nieders├Ąchsischen Rudel.

Das Tier mit der Kennung GW2622m stamme urspr├╝nglich aus einem Rudel in Nordhorn und sei 2020 oder 2021 geboren worden, so das LANUV. Das Tier sei am Morgen des 2. Mai aus S├╝den gekommen und habe versucht, ├╝ber die Autobahn zu laufen. Dabei wurde der Wolf von einem Auto erfasst.