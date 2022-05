Georgische Erntehelfer klagen gegen Obstbauern vom Bodensee

Eine Gruppe georgischer Erntehelfer streitet von Freitag (9.00 Uhr) an vor dem Arbeitsgericht in Ravensburg mit einem Obstbauern ├╝ber die Frage, ob der ihnen verbotenerweise einen Teil des Lohns nicht gezahlt hat. Geklagt haben nach Angaben eines Gerichtssprechers 18 Arbeiter, die im Mai 2021 auf den Obsthof in der Bodenseeregion gekommen waren. "Man streitet sich im Wesentlichen darum, inwieweit die Arbeitnehmer morgens zur Arbeit erschienen sind - und ob sie wie vereinbart acht Stunden am Tag eingesetzt wurden."