Dieb erbeutet Waren im Wert von rund 2000 Euro

24 Kilogramm Fleisch, 54 Flaschen Spirituosen und 2,5 Kilo italienischer Hartk├Ąse hat ein offenbar auf Lebensmittel spezialisierter Dieb erbeutet. In dem Auto des 34-J├Ąhrigen fanden Beamte am Donnerstag bei einer Kontrolle auf der Autobahn 61 in H├Âhe Frankenthal zudem Angebotswaren eines Discounters in Form von Akkuschraubern und Sporthosen, teilte die Polizei am Freitag mit.