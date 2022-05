Warnung vor extremem Gewitter in Teilen Sachsens

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Freitagabend vor extremem Gewitter der Stufe 4 von 4 in den Kreisen Vogtland, Erzgebirge und Zwickau gewarnt. "Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien!", hieß es in einer amtlichen Unwetterwarnung. Es könnten Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Zudem könnten Keller und Straßen überflutet werden sowie Bäche und kleine Flüsse über die Ufer treten. Die Warnung galt zunächst bis 20.00 Uhr. Auch andernorts in Sachsen wurde vor starken Gewittern der Stufe 2 gewarnt, etwa in und um Leipzig.