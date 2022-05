Stichwahl: Richter bei Lübbener Bürgermeisterwahl vorn

In L├╝bben im Spreewald gehen der CDU-Kandidat Jens Richter und Einzelbewerber Andreas Dommaschk in die Stichwahl als Nachfolger des abgew├Ąhlten B├╝rgermeisters Lars Kolan (SPD). Der Polizeihauptkommissar Richter lag am Sonntag mit 42,5 Prozent der Stimmen vorn, wie die Stadt im Internet mitteilte. Dahinter folgte Dommaschk mit 24,0 Prozent. Die Stichwahl ist f├╝r den 12. Juni vorgesehen.