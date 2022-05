Fahrer stoppt gestohlenen Lkw auf A2 und flüchtet zu Fuß

Der Fahrer eines in Niedersachsen gestohlenen Lkw hat auf der A2 nahe Irxleben auf der linken Fahrbahn gehalten und ist in einen Wald gefl├╝chtet. Zuvor hatte die Autobahnpolizei nach eigenen Angaben versucht, den vom Besitzer georteten Laster anzuhalten. Der Fahrer habe daraufhin Gas gegeben, die Mittelleitplanke gerammt und dann angehalten. Der Mann sei dann ├╝ber die Gegenfahrbahn in einen Wald gelaufen. Dort habe sich seine Spur am Samstag verloren, hie├č es von der Autobahnpolizei in Hohenwarsleben. Bei der Suche seien auch ein Hubschrauber und ein Sp├╝rhund im Einsatz gewesen.