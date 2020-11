Mehrere Verletzte

Brand in Wohnhaus – Frau reanimiert

19.11.2020, 07:14 Uhr | dpa

In einem Wohnhaus in Karlsruhe hat es gebrannt. Zwei Personen mussten durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet werden.

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Karlsruhe sind drei Menschen verletzt worden, eine Frau musste nach der Rettung aus dem Haus reanimiert werden. Wie die Feuerwehr mitteilte, brach das Feuer am frühen Donnerstagmorgen in der Küche im Obergeschoss des Hauses aus.

Zwei Atemschutztrupps der Feuerwehr fanden eine Frau im Haus – über eine schmale Treppe wurde sie nach unten gebracht. Ein Mensch wurde über eine Leiter vom Balkon nach unten gebracht, eine Person konnte sich selbstständig aus dem Haus retten. Die drei Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht.

Der Brand konnte gelöscht werden. Die Ursache und die Schadenshöhe waren zunächst unklar. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.