Kiel

118 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein registriert

15.03.2021, 22:44 Uhr | dpa

Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein ist auf 118 gestiegen. Am Sonntag hatte sie bei 87 gelegen, am Montag vor einer Woche bei 97, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervorgeht. Neun weitere Todesfälle wurden bis Montagabend registriert (Stand: 15.3., 20.31 Uhr), seit Beginn der Pandemie starben damit im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 1385 Menschen.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz - die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen - lag bei 51,1. Am höchsten war sie mit 87,3 im Kreis Segeberg, am niedrigsten im Kreis Plön (22,5), der nach Angaben des Robert Koch-Instituts zu den Kreisen mit der niedrigsten Inzidenz in ganz Deutschland zählt.

211 Corona-Patienten wurden im Krankenhaus behandelt, 56 von ihnen intensivmedizinisch und 35 davon beatmet. Die Zahl der Genesenen wird auf rund 41 100 geschätzt.