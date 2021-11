Kiel

Land und Stadt Kiel kämpfen um Caterpillar-Arbeitsplätze

08.11.2021, 18:06 Uhr | dpa

Das Ringen um hunderte Industrie-Arbeitsplätze in Kiel geht auch Monate nach der Verkündung von Abbauplänen des amerikanischen Motorenbauers Caterpillar weiter. Am Montag kamen Spitzenvertreter des Wirtschaftsministeriums, der Landeshauptstadt, der IG Metall und von Betriebsräten mit Mitgliedern der deutschen Caterpillar-Geschäftsleitung zusammen. Alle Beteiligten hätten im Kern das gleiche Ziel, erklärte Staatssekretär Thilo Rohlfs nach dem anderthalbstündigen Treffen. "Nämlich möglichst viele Aufgaben und damit Arbeitsplätze in der Gießerei und dem Motorenbau in Kiel sowie im Bereich der Logistik in Henstedt-Ulzburg zu erhalten."

Caterpillar hatte im Sommer angekündigt, die Produktion von Schiffsmotoren in Kiel einzustellen und das Geschäft ausschließlich auf sogenannte Aftermarket-Dienstleistungen zu fokussieren. Demnach würden von nahezu 950 Arbeitsplätzen des Konzerns in Kiel, Rostock und Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) etwa 200 in Kiel übrig bleiben.

Wirtschaftsstaatssekretär Rohlfs erklärte am Montag, Betriebsleitung und Arbeitnehmervertreter seien bisher noch nicht ins Gespräch gekommen. Nachdem es von beiden Seiten zuletzt positive Signale gegeben habe, sei die Zeit für ein erstes Gespräch reif gewesen. Daran nahmen auch Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) und die IG-Metall-Generalbevollmächtigte Stephanie Schmoliner teil.

"Nun geht es darum, die gemeinsamen Ziele umzusetzen und dafür Lösungen zu entwickeln", sagte Rohlfs. "Betriebsleitung und Arbeitnehmervertreter werden sich hierzu auch direkt miteinander austauschen." Weitere Gespräche seien auch für potenzielle Investoren wichtig, die Betriebsteile übernehmen könnten, sagte Rohlfs. Das Land und die Stadt Kiel seien bereit, dabei zu helfen und Türen zu öffnen.

Ende September hatte Caterpillar bekundet, der Konzern halte an seinen Plänen fest. Demnach würde der Standort Kiel bis Ende 2022 komplett vom Motorenbau auf Dienstleistungen umgestellt.