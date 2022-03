Kiel

Holstein-Coach Marcel Rapp: Spiel im Baumgart-Style verfolgt

22.03.2022, 11:01 Uhr | dpa

Trainer Marcel Rapp vom Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel hat einen Einblick in sein Corona-Coaching gegeben. "Vergnügungssteuerpflichtig war das sicher nicht. Von Minute zu Minute habe ich mich tatsächlich zu Hause dem Baumgart-Style angenähert", sagte der 42-Jährige, der den 1:0-Heimsieg der "Störche" gegen den FC Ingolstadt aus der Isolation verfolgen musste, den "Kieler Nachrichten" (Dienstag). Vom Kölner Bundesliga-Trainer Steffen Baumgart hatte es ein Video gegeben, wie er höchst emotional aus seiner Quarantäne ein Spiel der FC-Profis verfolgte.

Zufrieden war Rapp mit der Zusammenarbeit innerhalb des Kieler Trainerteams: "Die Kommunikation mit meinem Assistenten Dirk Bremser und Spielanalyst Philipp Pelka, die sich - wie ich - beide in häuslicher Isolation befinden, sowie Torwarttrainer Patrik Borger und Co-Trainer Fabian Boll im Stadion war super", sagte der Chefcoach, der aber auch einen großen Nachteil ausmachte: "Das Dumme ist, dass du vor dem Fernseher kein Gespür für das Spiel entwickeln kannst."

Rapp will noch in dieser Woche wieder auf dem Trainingsplatz stehen und den Tabellen-Zwölften auf die nächste Partie vorbereiten. Nach der Länderspielpause treten die Kieler am 2. April (13.30 Uhr/Sky) beim drittplatzierten SV Darmstadt 98 an.